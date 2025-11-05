Villarejo afirma que Rajoy intervino en la caída de BPA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El excomisario José Manuel Villarejo afirmó ayer que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy estuvo detrás de la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA). Así lo dijo durante su declaración en calidad de testigo en el juzgado de Andorra por la Operación Catalunya, por presiones del anterior Ejecutivo español para conseguir información bancaria de dirigentes nacionalistas e independentistas catalanes, entre ellos la familia Pujol Ferrusola.

“Es una operación de alto nivel, donde desde Presidencia del Gobierno de un país y de otro intervienen en el tema, como ya aparece en mis notas de inteligencia. Como he declarado siempre y como es de cajón”, señaló Villarejo, que destacó que “no la pudo realizar un comisario, un coronel del CNI, un guardia civil o un capitán comandante”. El excomisario ratificó sus afirmaciones anteriores, donde apuntaba que la caída de BPA no fue un “hecho aislado”, sino parte de una estrategia política y económica dirigida desde España con objetivos concretos sobre el sistema financiero de Andorra.

Antes de su declaración –autorizada pese a tener el pasaporte retirado y estar en libertad provisional desde 2021–, Villarejo explicó que ha recibido “muchas amenazas para que no declare” y que sus contactos del CNI le advirtieron de que se estaba “complicando la vida”.

Por la mañana, declararon ante la jueza el exministro de Finanzas andorrano Jordi Cinca y el exministro de Exteriores Gilbert Saboya, que desvincularon la intervención de BPA de la Policía patriótica española. Ambos, antiguos miembros del Govern, afirmaron que en ninguna reunión con Moncloa se habló de BPA.

Caso Pegasus

Por otra parte, el expresident de la Generalitat Artur Mas, ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional por el espionaje de Pegasus del Gobierno de Rajoy, después de que la Audiencia de Barcelona reiterase que no tiene competencia dado que el espionaje afectó a todo el Govern.