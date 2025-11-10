Moncloa regulará la aparición de menores en redes sociales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministerio de Juventud e Infancia ha iniciado los trámites para desarrollar una nueva regulación que proteja a los menores de la sobreexposición en redes sociales, especialmente del fenómeno conocido como sharenting. Esta iniciativa, que ha comenzado con una fase de consulta pública abierta la semana pasada, pretende establecer límites claros a la exposición digital de niños y adolescentes por parte de sus progenitores o tutores, ante los crecientes riesgos para su seguridad y desarrollo psicológico en el entorno digital.

El objetivo principal es regular la difusión de imágenes e información personal de menores, independientemente de si existe o no finalidad comercial, en un contexto donde el uso intensivo de redes sociales ha propiciado una creciente exposición pública de la vida privada infantil.

“Proteger la identidad digital de la infancia y la adolescencia” es el propósito declarado por la titular del ministerio, Sira Riego, quien destacó que el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas de menores compartidas inicialmente con fines inocentes.

El término ‘sharenting’, formado por las palabras inglesas ‘share’ (compartir) y ‘parenting’ (crianza), hace referencia a la práctica cada vez más extendida de publicar fotografías, vídeos e información sobre los hijos en redes sociales.

Los expertos advierten que la sobreexposición digital conlleva riesgos psicológicos, emocionales y conductuales para los menores, afectando a su desarrollo, percepción de control sobre su propia imagen y bienestar mental. El impacto no se limita al momento de la publicación, sino que puede extenderse durante años afectando a su autoestima, seguridad personal y construcción de identidad. Entre los riesgos identificados se encuentran el incremento de casos de ciberacoso y problemas como ansiedad, depresión, pérdida de autoestima e incluso conductas suicidas.

El trámite de consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 12 de noviembre.