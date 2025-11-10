Sánchez descarta convocar elecciones y responde a Junts que “hemos cumplido”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, descarta convocar elecciones tras el bloqueo de la legislatura anunciado por Junts y respondió en una entrevista a El País a la formación liderada por Puigdemont: “Ahora mismo cumplimos con nuestro acuerdo de investidura. En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts y con el resto de grupos parlamentarios”, quiso dejar claro Sánchez. “Y en aquellos que no, trabajamos para que se cumplan”, matizó.

En cuanto a los casos judiciales que afectan a sus familiares, el presidente confía en que se imponga “la verdad”. “Estoy convencido de que todo se pondrá en su sitio y la verdad imperará. Y, por supuesto, tengo la convicción y la determinación de que las malas artes no pueden triunfar”, reflexionó Sánchez, que cargó contra el PP, Vox y la “derecha mediática”. Lamentó que “el PP está rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento” y reconoció que “lleva tiempo” sin hablar directamente con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente también criticó con vehemencia que el futuro presidente del País Valencià se elija por un pacto entre PP y Vox, y no en las urnas. “El PP no ofrece devolver la voz a los ciudadanos de València para que elijan ellos su futuro, sino que entrega esa capacidad a la ultraderecha y a Abascal”, puso sobre la mesa Sánchez, que igualmente defendió la financiación legal del PSOE. “Puedo garantizar a los ciudadanos que no ha habido en absoluto financiación irregular. El Partido Socialista se financia por vías legales (...) Donde sí hubo financiación irregular con sentencia firme es en el Partido Popular”, recordó. Asimismo, Sánchez se sacudió responsabilidades en la figura de Koldo García y mostró “decepción” por José Luis Ábalos. “Desde el punto de vista de la confianza política, es evidente que yo la tenía en José Luis Ábalos, pero también desconocía una faceta personal de su vida habitual que, sin duda, me ha causado una profunda decepción”, reconoció Sánchez.

Por último, Sánchez ironizó sobre el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I. “Aún no lo he leído, pero también diré que no será uno de los libros que recomendaré estas Navidades. La democracia no cayó del cielo, fue fruto de la lucha de los españoles”, concluyó el presidente. Asimismo, felicitó a Rosalía por el “deslumbrante lanzamiento” de su nuevo álbum, Lux.

Defiende la inocencia del fiscal general

Pedro Sánchez defendió la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “más aún tras lo visto en el juicio” en el que se le acusa de un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta semana seguirán los interrogatorios.

Puigdemont también dice que “ha cumplido”

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, dijo ayer que su partido ha “cumplido” con lo pactado por la investidura de Pedro Sánchez y que el PSOE no ha usado “las palancas de poder” que tiene, por lo que remitió a los socialistas al icónico “que os ‘bombin’” pronunciado por Xavier Trias. En un mensaje en X, Puigdemont arremetió contra “la maquinaria de propaganda socialista”.