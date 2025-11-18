SEGRE

Zelenski pide a España ayuda para reforzar la defensa aérea de Ucrania

El president ucraniano ha visitado el Congreso de los Diputados antes de reunirse con el rey y con Pedro Sánchez

La presidenta del Congreso, Francina Armengol , y el presidente del Senado, Pedro Rollán, este martes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados en Madrid

La presidenta del Congreso, Francina Armengol , y el presidente del Senado, Pedro Rollán, este martes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados en MadridEFE/ Javier Lizon

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado este martes en el Congreso a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y al presidente del Senado, Pedro Rollán, de la situación en el frente, y ha pedido ayuda para reforzar la defensa aérea de su país con sistemas y misiles. "Ucrania necesita reforzar su defensa aérea con sistemas y misiles adicionales. También nos interesa cooperar con empresas de defensa españolas", ha detallado Zelenski en un mensaje en su red X tras ser recibido por Armengol y Rollán en el inicio de su visita a Madrid.

El líder ucraniano agradece también el apoyo español a su país y detalla que ha informado a los presidentes del Congreso y del Senado de España "sobre la situación en el frente" y "los ataques de Rusia contra la población" y contra edificios de apartamentos civiles e infraestructuras energéticas.

El encuentro se ha centrado también en la petición de continuidad de la ayuda humanitaria y energética española y en "el apoyo a la senda conjunta de Ucrania y Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea". "Agradezco a ambas cámaras de las Cortes Generales su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, y todas las decisiones que han adoptado en apoyo de nuestro Estado", añade.

Zelenski ha firmado en el libro de honor del Congreso y ha contemplado los impactos de los disparos del intento del golpe de Estado del 23F, que se conservan, le ha explicado Armengol, para que algo así "no se vuelva a repetir". La visita del presidente ucraniano a la Cámara Baja ha sido el primer acto oficial de la jornada, en la que tiene previstas reuniones con el rey, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española.

