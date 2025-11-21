Bolaños descarta responsabilidad ‘in vigilando’ por Santos Cerdán

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó ayer que los informes de la UCO sobre Santos Cerdán están aportando “indicios sólidos”, al tiempo que se mostró “muy decepcionado” con el exsecretario de Organización del PSOE. “Nos duele mucho”, exclamó, pero quiso dejar claro que han comprobado que no hay financiación ilegal del partido y descartó que éste tenga responsabilidad “in vigilando”. De hecho, lo comparó con las detenciones de los responsables de la Diputación de Almería, alegando que tampoco Moreno Bonilla la tenía.

Santos Cerdán, que se encuentra en Milagro (Navarra), su localidad natal, después de salir el miércoles de la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha sido citado por el PP a la comisión de investigación del caso Koldo del Senado.

Entretanto, las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular, han solicitado al Tribunal Supremo que condene a 30 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, y a siete al considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por presuntas mordidas en contratos de mascarillas.

Consideran a Ábalos y Koldo autores de casi una docena de delitos, entre los que figuran organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial o malversación, e inductores de prevaricación; mientras que a Aldama le acusa de cinco delitos por autoría, así como de tráfico de influencias por inducción, y le excluye de la malversación.