El Constitucional deja vía libre para amnistiar a Quim Torra, Solé y Juvilla

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las tres cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) relativas a las causas por desobediencia contra el expresident de la Generalitat Quim Torra y los exdiputados leridanos del Parlament Pau Juvillà (CUP) y Bernat Solé (ERC), dejando así vía libre para que se les amnistíe. El Pleno ha rechazado las tachas formuladas por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que consideró que amnistiarlos conllevaría “consecuencias equivalentes al olvido penal”, lo que podría vulnerar varios derechos fundamentales, entre ellos la igualdad.

Las cuestiones de inconstitucionalidad han sido desestimadas en aplicación de la doctrina fijada en dos sentencias del TC: una que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados y más de 50 senadores del PP en el Congreso y en el Senado, y otra que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación y a pagar 30.000 euros de multa por negarse a retirar una pancarta en favor de presos políticos y exiliados de la fachada del Palau de la Generalitat.

En el caso de Bernat Solé, el Tribunal Supremo confirmó la condena de un año de inhabilitación y una multa de 16.800 euros por un delito de desobediencia por incumplir —cuando era alcalde de Agramunt y diputado del Parlament— la providencia del Constitucional que suspendía el referéndum del 1 de octubre de 2017. Pau Juvillà, por su parte, fue condenado a 6 meses de inhabilitación por no retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida cuando era concejal durante la campaña de las elecciones generales de 2019, tras ser requerido varias veces a hacerlo por la Junta Electoral Central.