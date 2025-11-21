Urgencia empresarial del Corredor Mediterráneo ante el plan de Puente

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Mercadona, Juan Roig, reivindicó ayer que las obras del Corredor Mediterráneo vayan a “mucho más” ritmo, al tiempo que señaló: “No queremos ir a 350 km/h, nosotros con pasar de 100 kilómetros a la hora entre València y Barcelona ya estaríamos contentos, pero ahí estamos”. Roig se pronunció de esta forma, en declaraciones a los medios, antes del comienzo del último Acto Empresarial #QuieroCorredor para reivindicar el Corredor Mediterráneo, que congregó en el Roig Arena de València a cerca de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil. Señaló que, a pesar de que se trata del último “acto tan multitudinario”, el empresariado mantendrá su reivindicación del Corredor Mediterráneo. A preguntas de los medios sobre que sea el acto empresarial final y sobre si están satisfechos con lo conseguido, puntualizó: “No estamos satisfechos. Creemos que está más reivindicado, somos más conscientes en España de que falta el Corredor Mediterráneo, pero satisfechos de lo conseguido no estamos, no podemos estar”.

“Hoy hay un vídeo en el cual todos los ministros de obras públicas que han pasado por aquí dicen que al cabo de tres o cuatro años estaría hecho el Corredor Mediterráneo. Pues claro, en el 2017, dijimos en el 2021, en el 2020 que el 2024, ahora estamos diciendo que el 2027. Pues a ver si a la última va la vencida. Habrá un día que habrá un ministro que ya a ese sí que nos lo creeremos, pero de momento no ha llegado”, manifestó.

De hecho, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló ayer que el Gobierno central cumplirá en 2027 “el compromiso de que de Almería hasta la frontera la infraestructura del Corredor Mediterráneo estará construida” y también aseguró que “la Comunitat Valenciana tendrá ese tren de Cercanías de alta velocidad que comunicará las tres capitales”. En el último Acto Empresarial del Movimiento #QuieroCorredor en València, dijo que desde 2018 se han licitado obras por 8.327 millones de euros en el Corredor, que las adjudicaciones ascienden a 6.480 y que se han ejecutado obras por valor de casi 5.400 millones de euros.