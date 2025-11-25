El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín (Salamanca, 1962) como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal de sala jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Sustituirá en el cargo a Álvaro García Ortiz, que presentó la dimisión este lunes después de ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo.

La propuesta se ha dado a conocer una vez el presidente español, Pedro Sánchez, ha llegado al Estado procedente de la cumbre Unión Africana-Unió Europea celebrada en Luanda, Angola. Sánchez presidirá a las 10h el Consejo de Ministros.

Según el gobierno español, Peramato tiene una amplia trayectoria, especialmente en el ámbito de la lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Y ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Con respecto al proceso de nombramiento, una vez aprobada la propuesta, el CGPJ tendrá que emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como giscal general del Estado.