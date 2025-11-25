La vicepresidenta de Mazón niega dejadez de funciones en la dana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, aseguró ayer en la Comisión del Congreso que investiga la dana que la gestión se ajustó a la información que se tenía en aquel momento y que nunca faltó a sus responsabilidades. Al igual que hizo Carlos Mazón, descargó toda responsabilidad en el Gobierno central. Por su parte, un supervisor del 112 afirmó ante la juez de Catarroja que antes de las 14:00 el 29-O hubo rescates y se informó a la Generalitat.