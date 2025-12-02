El PP da a Mazón una portavocía en Les Corts

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón fue ayer nombrado portavoz de la comisión de Reglamento de Les Corts Valencianes, con una asignación mensual extra de 634,27 euros, según las tablas retributivas de diputados de 2024, unos 8.879,78 euros más al año en bruto. El nombramiento de Mazón fue comunicado por el nuevo síndic del PP en el parlamento autonómico, Nando Pastor, a la Mesa de Les Corts, según el escrito difundido por el portavoz socialista en la cámara, José Muñoz, en su cuenta en la red social X. Muñoz lamentó que el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón le “premia” haciéndole portavoz de la Comisión de Reglamento. “Todo para que pueda cobrar un plus salarial. Curiosa forma de pedir perdón a las víctimas de la dana”, añadió Muñoz.

Por otro lado, ayer declaró en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana el secretario del Gabinete del expresident, José Manuel Cuenca, que aseguró que el jefe del Consell estuvo permanentemente informado de lo que ocurría el día de la dana y que nadie pidió que acudiera a la reunión del Cecopi. En este sentido, afirmó que “jamás” al entonces president Mazón lo reclamó “nadie” en el Cecopi, “la señora Pradas tampoco”, y que ni ningún alcalde ni ningún consejero le llamó para pedirlo.

Su declaración llegó un día después de que la exconsellera Salomé Pradas asegura en una entrevista en televisión que el Es-Alert que se envió a las 20.11 horas el día de la trágica dana, no se retrasó “en absoluto” por Mazón. “Al señor Mazón no lo esperé para nada, ni esperé instrucción alguna de él”, aseveró. Pradas, que está siendo investigada por la jueza de Catarroja, cargó contra la CHJ y Aemet por, según reprochó, “no dar información en tiempo real”.