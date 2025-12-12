La UCO detiene a Antxon Alonso, dueño de Servinabar y socio de Santos Cerdán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La UCO de la Guardia Civil detuvo el miércoles a Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Servinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la misma operación en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

En esta operación, que dirige bajo secreto el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, la UCO practicó 19 registros en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla y Zaragoza. En esta última registró la sede de la empresa Forestalia, conocida en Lleida por polémicos proyectos para líneas de muy alta tensión (MAT). Entre las sedes de empresas públicas registradas destacan Enusa, en la que trabajó Leire Díez, SEPI, Sepides y Mercasa.

A los tres detenidos, que serán puestos mañana a disposición judicial, se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según informaron fuentes jurídicas.

Alonso ya estaba siendo investigado en el Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45% de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que no se hizo efectiva.

Según el último informe de la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2% de cada adjudicación a Acciona, que tiene exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la “indebida influencia” del exdirigente socialista.

Detenido el dueño de Plus Ultra

Por otra parte, la Policía detuvo ayer al dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder a la sede de la aerolínea en busca de documentos por posible blanqueo de capitales. Es una investigación diferente de la que se dirige contra la exmilitante socialista Leire Díez.

❘ madrid ❘ Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias', ha aportado al Senado una serie de pruebas que corroborarían que mantuvo una relación muy cercana con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva por el caso Koldo. Entre la documentación, consta un archivo de audio en el que se desarrolla una conversación entre Montes y el propio Ábalos con fecha del pasado 4 de julio, según publica el diario La Razón. En el audio, Ábalos se refiere al auto del juez Leopoldo Puente, en el que se atribuyen presuntas cantidades de dinero en torno a un millón de euros, que justificaban la entrada en prisión del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. “Ni el juez se cree esa cantidad de dinero”, afirma Ábalos, que asegura a Montes que “tiene que ser más (dinero). “No puede ser que alguien se corrompa por esa mierda de dinero, habiendo dado 500 millones (en adjudicaciones de obra pública presuntamente amañadas a la empresa Acciona). “Y es que es verdad. Si tú das 500 millones, que menos que llevarte, hombre, el 1%, que son 5 (millones) ya”, asegura el ministro en la conversación, según publica el citado diario. El que fuera también secretario de Organización del PSOE pone además como ejemplo la trama de comisiones ilegales en Catalunya, el conocido como caso del 3% protagonizado por cargos del partido Covergència Democrática de Catalunya (CDC): “Si hablamos de los catalanes, del 3%, estamos hablando de 15 (millones)”.

Mientras, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral contraÁbalos, su exasesor Koldo García –quienes seguirán en prisión preventiva– y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19. La decisión del magistrado permitirá al Supremo juzgarle por las presuntas irregularidades en Transportes, aunque el exdirigente socialista renuncie a su acta de diputado.

Dimite el senador del PSOE Javier Izquierdo tras una denuncia por acoso

Javier Izquierdo, senador por Valladolid y secretario de Estudios y Programas de la ejecutiva federal del PSOE, presentó ayer la renuncia a todos sus cargos, alegando motivos “personales”. La dimisión se produce tras una denuncia por acoso contra él, en medio de una oleada de denuncias por este motivo dentro del partido. Izquierdo, uno de los pocos miembros del equipo que acompañó al presidente del Gobierno tras las primarias de 2017, llevaba más de una década en política y ocupaba diversos puestos en comisiones parlamentarias. También fue secretario general del PSOE en Valladolid y ha desempeñado cargos en los congresos federales del partido.

La trama de hidrocarburos se infiltró en varios ministerios

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las carteras de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico. En un informe, la UCO cree que Rivas destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos para que intercediese a su favor en la obtención de una licencia que finalmente no consiguió.