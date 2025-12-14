Cae una facción de la banda los Trinitarios en Catalunya

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional dan por desmantelada una facción de la organización criminal de los Trinitarios instalada en Catalunya, tras una operación lanzada el pasado 2 de diciembre que acabó con 19 detenidos de entre 18 y 49 años. Entre los arrestados se encuentra uno de los líderes a nivel europeo y uno de los jefes en Catalunya. Según detallaron ayer ambos cuerpos, durante el dispositivo conjunto intervinieron cinco armas de fuego, numerosas armas blancas, drogas, 30.000 euros en efectivo, material informático y telefónico y simbología asociada a la banda de los Trinitarios, a la que investigan por varios asaltos violentos por encargo, dos tentativas de homicidio y tráfico de drogas.

La operación policial se llevó a cabo en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles y Salou, y durante la misma se registraron 17 viviendas y tres locales vinculados a los investigados. Además, con la colaboración de funcionarios de prisiones, se registraron siete celdas y tres cárceles donde estaban recluidos provisionalmente algunos miembros del grupo por delitos anteriores.

La facción desmantelada está vinculada al menos con cinco asaltos violentos con armas de fuego, como un tiroteo del pasado 8 de junio en L’Hospitalet de Llobregat, con un herido grave, o el de la pasada noche de Sant Joan en el polígono de Montigalà, en Badalona, donde abrieron fuego contra varias personas para robarles cadenas y joyas, con dos heridos por arma de fuego y uno por arma blanca.

La investigación arrancó el pasado mes de febrero, a raíz de una tentativa de homicidio derivada de un robo con violencia con arma de fuego en L’Hospitalet, en el que se detuvo a una persona que intervino en el tiroteo. Tras este episodio violento, los investigadores pudieron destapar, identificar y descabezar a esta facción, que está presuntamente relacionada con robos con violencia e intimidación, dos tentativas de homicidio y tráfico de drogas.