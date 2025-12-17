Querella por el uso de gas pimienta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Diversas organizaciones de derechos humanos presentaron ayer una querella contra los Mossos d’Esquadra por una actuación policial con uso de gas pimienta en las inmediaciones de la estación de Sants, en Barcelona, el 15 de octubre durante una manifestación en el marco de la huelga por Palestina. Los querellantes son 6 personas –manifestantes, representantes sindicales y profesionales de la información– que critican la actuación de la Brigada Móvil (Brimo) de Mossos y el uso de gas pimienta “contra una acción no violenta” y que están representadas por una coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC. En su denuncia sostienen que los agentes del orden público utilizaron la fuerza física para desalojar a un centenar de personas que se encontraban sentadas pacíficamente en la vía pública y que “uno de los agentes que se encontraba en la misma línea policial roció de forma indiscriminada a los manifestantes con espray OC, conocido como gas pimienta”.

Añaden que, si bien la acción la inició un agente, “se unieron dos más, rociando de forma indiscriminada y reiterada a los manifestantes que se encontraban sentados en el suelo” y, como prueba, adjuntan varias fotografías realizadas por una fotoperiodista que se encontraba en el lugar de los hechos, así como vídeos tomados por testigos y noticias de prensa. Como resultado de esta actuación, añaden, “varias personas sufrieron lesiones de diversa consideración, como hematomas, irritación e intoxicación por espray OC y vieron vulnerado el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

A su parecer, esta actuación podría constituir delitos de lesiones, de coacciones, contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos individuales.