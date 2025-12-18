Sumar advierte a su socio que gobernar solo para resistir es “alimentar a Vox”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las secretarias de Organización Sumar y del PSOE se reunirán mañana para abordar el horizonte de la legislatura y discutir la estrategia ante un alud de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que asolan el partido de Pedro Sánchez. Tras pedir infructuosamente una “remodelación profunda” del Gobierno español, la plataforma de Yolanda Díaz advirtió ayer de que el Ejecutivo no le bastará con “resistir”. “Esto no es como el pasado verano. Seguir como ahora solo es la garantía de que Vox arrasará” y, si no se hace nada, “esto no aguanta hasta el 2027”, apuntaron fuentes de la formación. Según Sumar, el PSOE debería impulsar un plan anticorrupción, cambiar a algunos titulares de ministerios y adoptar medidas sociales para superar el escenario adverso actual. La remodelación profunda del Ejecutivo, sostienen, inyectaría “gasolina” en la coalición y permitiría situar a personas de perfil más político en los ministerios.

Paralelamente, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, criticó que miembros del PSOE muestren “desprecio” hacia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras pedir cambios profundos en el Gobierno y señaló que la voluntad de su espacio es mantenerse en el Ejecutivo, aunque tiene la impresión que hay sectores del ala socialistas que quieren “sacarles” del mismo. “Entendemos que haya ministros que discrepen, eso es normal. Ahora lo que no podemos aceptar es que se den respuestas sarcásticas, irónicas e incluso de desprecio a la vicepresidenta segunda”, recriminó Santiago en referencia velada al ministro de Transportes Óscar Puente que cargó contra Díaz.