Vox expulsa a Ortega Smith de su ejecutiva e impulsa a una catalana

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith del Comité Ejecutivo. El exnúmero 2 del partido será sustituido por la actual portavoz nacional de Juventud, Júlia Calvet, también diputada en el Parlament de Catalunya. La relación entre Ortega Smith y la dirección de la formación lleva años deteriorándose, después de disputas por el poder con el líder del partido, Santiago Abascal. Ortega Smith fue apartado de la secretaría general en 2022 –sustituido por Ignacio Garriga–, y perdió la portavocía adjunta del Congreso a principios de noviembre, aunque todavía es diputado y portavoz en el ayuntamiento de Madrid.

En un comunicado, Vox destacó “la lucha por la libertad frente al separatismo en Catalunya” de Calvet.