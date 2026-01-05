Hallan el cuerpo de otro desaparecido en Indonesia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron ayer que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para localizar a otros dos menores aún desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre. Se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española, hija de la esposa de Fernando. Los restos de Martín fueron encontrados por un barco de la Policía, a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde naufragó el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores. Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, y una niña hija de la primera fueron rescatadas tras el accidente. Tras hallar el cadáver, las autoridades de Indonesia extendieron hasta el miércoles la búsqueda de los otros dos menores españoles desaparecidos, un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño. Ambos habían contraído matrimonio recientemente. El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo. Las autoridades han abierto una investigación.