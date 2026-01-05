Maduro comparece hoy ante el juez en Nueva York acusado de narcoterrorismo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EEUU tras su captura y traslado al país. Ambos permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. La Casa Blanca difundió ayer un vídeo de Maduro en la cárcel.

Maduro está acusado de cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Las acusaciones, formuladas en 2020 y confirmadas el sábado, sostienen que el presidente venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra el país. Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal. Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia tendrá lugar después de que el Gobierno estadounidense anunciara el sábado la captura del mandatario venezolano en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela. Unas 40 personas habrían muerto durante la operación, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por The New York Times.

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con un peor desenlace que el de Maduro si no coopera con EEUU. “Si no hace lo que toca pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”, dijo en una entrevista con The Atlantic. Asimismo, después de que el presidente reiterara que “necesitamos Groenlandia, absolutamente”, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le avisó de que no tiene “ningún derecho” de anexionarse el territorio.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó la operación militar como un “precedente peligroso”.

Asimismo, la oposición política de EEUU anunció la presentación de una resolución para evitar cualquier futura acción militar estadounidense contra Venezuela. La iniciativa está firmada por el portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer y los senadores Tim Kaine (demócrata) y Adam Schiff (demócrata), pero también por el republicano Rand Paul.

La ataque militar de EEUU en Venezuela ha causado todo tipo de reacciones. Ayer se organizaron centenares de manifestaciones a favor y en contra de la intervención a nivel global, no solo en Venezuela, sino en ciudades como Lleida (ver página 14), Barcelona y otras ciudades del Estado y europeas, pero también en Pakistán o Tokio.

Todos los miembros de la UE menos Hungría publicaron una declaración en la que piden “contención” tras el ataque de EEUU. Asimismo, los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay rechazaron en un comunicado “las acciones militares ejecutadas unilateralmente”. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, hizo una “condena rotunda” del ataque a través de una carta, en la que se refirió a “la reciente violación de la legalidad internacional”. Mientras, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “histórica” la captura de Maduro.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que “no es una opción” que se produzca una posible intervención de Estados Unidos en territorio mexicano, después de que Trump afirmara que “algo habrá que hacer” con el país.