Costa asegura que la UE está preparada para defenderse de EEUU

El rey pide a la UE “unidad, normas y diálogo”. Felipe VI aseguró ayer ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, que la unidad de Europa es su fuerza, “que la fuerza sin principios equivale a la barbarie” y que Europa “no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo”. - PHILIPP VON DITFURTH / DPA

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, avisó ayer a Estados Unidos de que la Unión Europea (UE) cuenta con “el poder y las herramientas” necesarias para reaccionar ante “cualquier forma de coerción, después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con nuevos aranceles contra los países que han participado junto a Dinamarca en maniobras militares en Groenlandia.

“Estamos preparados para defendernos, para defender a nuestros Estados miembro, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, frente a cualquier forma de coerción. Y la UE tiene el poder y las herramientas para hacerlo”, aseveró el ex primer ministro portugués, en su intervención en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo.

En este sentido, el Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas estadounidenses.

En dicho acuerdo, Bruselas aceptó aranceles del 15% para la gran mayoría de los productos europeos –entre ellos los automóviles y los semiconductores– y que EEUU venidera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avisó que el mundo asiste a un cambio “permanente” en el orden mundial por el que se impone el poder de la “fuerza bruta” –ya sea económica, militar o geopolítica–, y llamó a potenciar la “independencia” de la Unión Europea y a “revisar su estrategia global de seguridad”.

De este modo, defendió que es una “realidad” y una “necesidad” que Europa debe “acelerar” el impulso hacia la independencia económica, de seguridad, tecnológica y democrática. “Tenemos que estar en buena forma si queremos dar forma al mundo que nos rodea”, remachó.

Así, insistió en que en un mundo “cada vez más anárquico”, Europa necesita “sus propios resortes de poder”, entre los que enumeró una economía fuerte, una sólida capacidad de innovación, sociedades unidas con altos niveles de educación, talento y sistemas sanitarios y, “sobre todo, una capacidad real para defenderse”.

Mientras tanto, Francia solicitó un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia, al que está dispuesta a contribuir tras la insistencia de Trump de anexionarse a toda costa la isla ártica.

El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, y el responsable de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, se reunieron en los márgenes del Foro Económico Mundial para abordar la situación actual, marcada por nuevas tensiones arancelarias tras amenazar Washington con gravámenes adicionales a los países que participaron en maniobras militares en Groenlandia.

Canadá se prepara

Por su parte, Canadá ha puesto sobre la mesa un “modelo militar teórico” para responder a una hipotética invasión estadounidense a medida que aumentan las amenazas vertidas por Trump, que volvió a instar a Ottawa a mostrarse “agradecido” con el país vecino.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, manifestó ayer desde Davos que Europa cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a la amenaza de nuevos aranceles avanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que los usará si es necesario.

En un encuentro con periodistas poco después de llegar a la localidad alpina para participar en el Foro Económico Mundial, Cuerpo indicó que Europa tiene que enviar “un mensaje de firmeza” a la administración estadounidense, que amenaza con nuevos aranceles si la Unión Europea (UE) se opone a las pretensiones de Trump de anexionarse la isla danesa de Groenlandia.

El ministro de Economía hacía así referencia al mecanismo anticoerción del que dispone la Unión Europea, aunque aseguró que espera “que no sea necesario” emplearlo, si bien Europa tiene que trasladar un mensaje de firmeza y dejar claro que usará, en caso de ser necesario, las herramientas de las que dispone.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, informó que “no hay nada decidido todavía” sobre un despliegue de tropas españolas en Groenlandia, enmarcado en unas maniobras militares.

La ministra recalcó que, en este caso, hay una “situación de indefinición evidente”.

Robles trasladó que el ministerio de Defensa valoró “en su momento” las peticiones que había hecho Dinamarca y, ahora, hay otra serie de países, como Francia, que están planteando que la Alianza Atlántica haga misiones, “como las muchas que hace en este momento”.