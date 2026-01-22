Identificadas 42 de las 43 víctimas mortales del siniestro en Adamuz

Un joven se abraza con el padre de una víctima a la que ayudó. - EUROPA PRESS

Las víctimas mortales por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se elevaron ayer a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona encontraran otro cadáver en el Alvia, uno de los trenes siniestrados. El cuerpo fue hallado concretamente en el vagón de la cafetería.

De esta manera, la cifra confirmada de 43 fallecidos se acerca al número de denuncias por desaparición presentadas, 45. Sin embargo, tal y como explicó el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, cabe la posibilidad de que no se tenga conocimiento de alguna otra persona que viajara en el tren.

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 42 de las 43 víctimas del accidente, todas a través de las huellas dactilares. La provincia de Huelva es la más afectada, con 25 fallecidos, después de que ayer el ayuntamiento del municipio onubense de Punta Umbría informara de la muerte de una mujer que se encontraba desaparecida y que supone la sexta víctima mortal de la localidad.

Las autoridades también confirmaron la muerte de Mario Jara, un opositor que regresaba a Huelva y que cumplía 41 años el día del siniestro. “Su madre estaba esperándolo con una tarta”, contó su padre político, que cargó contra la “mala atención” recibida por parte de Renfe.

Rosa Eugi, de Navarra, explicó que su hermana María Luisa –de 78 años– viajaba desde Pamplona para acompañarla en los últimos días de vida de su marido –que estaba ingresado y falleció el fin de semana–. María Luisa –que figura entre las víctimas– iba con su nieta de siete años, que sí sobrevivió y está ingresada en el Hospital de Huelva.

Mientras, los equipos de emergencia localizaron a Boro, el perro que viajaba en el Iryo y que escapó. Su dueña no pudo ir a buscarlo porque cuidaba de su hermana embarazada.