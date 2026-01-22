Trump retira la amenaza de aranceles tras un acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la Alianza Atlántica”, y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos. En una publicación en su red social Truth Social, el mandatario anunció asimismo “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en lo que respecta a la isla y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones. “Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló. Explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, no impondrá los aranceles con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en la isla.

Horas antes, Trum reclamó desde el Foro de Davos (Suiza) “negociaciones inmediatas” para discutir la adquisición de Groenlandia, asegurando que no quiere recurrir a la fuerza ni la usará para anexionar la gran isla ártica. “La gente pensó que usaría la fuerza. No tengo por qué. No quiero”, dijo, aunque dejó claro que “no renuncia a su objetivo”. “Lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial”, afirmó, antes de añadir que “solo EEUU puede protegerlo”. Los daneses y groenlandenses “pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos”, amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es “una pequeña petición” comparado con todo lo que han aportado a la OTAN “durante décadas”. En respuesta, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, rechazó negociar. “Trump quiere iniciar negociaciones, pero no puede ser”, dijo.

Donald Trump aprovechó su presencia en el Foro Económico Mundial, un día después del primer aniversario de su retorno a la Casa Blanca, para exhibir ante las élites económicas y sociales reunidas en Davos lo que calificó de “milagro económico”, al tiempo que señaló su preocupación porque Europa “no va por buen camino”.

El inquilino de la Casa Blanca presumió que la economía estadounidense está atravesando desde su vuelta a la presidencia una etapa de auge en la que “el crecimiento se dispara, la productividad se dispara, la inversión se dispara, los ingresos suben y la inflación ha sido derrotada”.

No desaprovechó la ocasión para recordar que “prácticamente todos los supuestos expertos” predijeron que sus planes desencadenarían una recesión mundial con una inflación descontrolada. “Les hemos demostrado que estaban equivocados. Es todo lo contrario”, comentó. En este sentido, aseguró que, con los aranceles implementados, EEUU está reduciendo radicalmente su déficit comercial, que habría caído “un asombroso 77%” y sin inflación, produciendo una transformación “que EEUU no ha visto en más de 100 años”. “En lugar de cerrar centrales eléctricas, las estamos abriendo, en lugar de construir aerogeneradores ineficaces, los estamos desmantelando y no aprobando ninguno, y en lugar de empoderar a los burócratas, los estamos despidiendo”, relató. “Ahora somos la economía más atractiva del mundo”, resumió antes de augurar que el PIB estadounidense va camino de crecer al doble de la tasa proyectada por el FMI en abril del año pasado.

“EEUU es el motor económico del planeta, y cuando EEUU prospera, el mundo entero prospera”, aseguró Trump para quien el país se encuentra bajo su mandato en medio de la recuperación económica “más rápida y drástica de su historia”. De tal modo, Trump apuntó que otros países podrían mejorar mucho su situación si siguieran el ejemplo de EEUU, “porque ciertos lugares en Europa ya ni siquiera son reconocibles”. “Amo a Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino”, apostilló.

Trump quiere “involucrar” a Machado en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump insinuó que quiere “involucrar” a la opositora venezolana María Corina Machado en el futuro de Venezuela, días después de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca tras la operación militar de principios de mes en el país latinoamericano que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro. Además, dijo que ha perdido el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, porque no se cree que el Gobierno noruego no ejerza un “control tremendo” sobre el galardón.

Promete “borrar” a Irán si deciden matarlo

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que ha dado “instrucciones muy firmes” para que Estados Unidos “borrar” a Irán “de la faz de la tierra” si las autoridades del país centroasiático deciden matarlo.

Reconoce “algunos errores” del ICE

El presidente de Estados Unidos reconoció que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha cometido “algunos errores”, si bien consideró que es algo que “puede pasar” en sus despliegues, que en las últimas semanas han dejado varios heridos y una persona muerta por disparos, además de seis fallecidos en centros de detención del ICE. “El ICE (...) está tratando con gente dura”, declaró Trump en una extensa rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca, antes de viajar a Davos.

Advierte a Rusia y Ucrania si no paran la guerra

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump que las conversaciones entre Moscú y Kyiv para poner fin al conflicto “se encuentran en un punto decisivo” y que si los líderes de ambos países no logran el acuerdo, serían “estúpidos”.