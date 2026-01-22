La víctima mortal de Gelida, un maquinista en prácticas natural de Sevilla de 27 años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra se trasladaron ayer a la zona cero del accidente de tren ocurrido el martes a última hora en Gelida, en la que murió el maquinista y 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas con pronóstico grave, aunque sin riesgo vital. El conductor fallecido era natural de Sevilla, tenía 27 años y estaba haciendo su formación en prácticas junto a otros tres compañeros y el maquinista titular.

Los especialistas en accidentes ferroviarios de la policía catalana recuperaron y empezaron a analizar la caja negra del tren accidentado para determinar las causas del siniestro, aunque la principal hipótesis apunta al “desprendimiento de un talud” debido al fuerte temporal que hizo que el muro de contención de la AP-7 se desplomara al paso del convoy, cayendo encima de la cabina.

De hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el accidente de Rodalies “no tiene nada que ver con el servicio ferroviario” y lo atribuyó a “una cuestión meteorológica”.

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, explicó que Adif se encontraba ayer llevando a cabo una segunda inspección de las infraestructuras de la red a “plena luz del día”, tras haber iniciado una primera por la noche, para “asegurar que todo funciona correctamente”.

Macias pidió prudencia sobre las causas de la caída del talud y pidió esperar a las investigaciones oficiales, pero remarcó que “en ningún caso” se puede señalar como causa del accidente la “falta de inversión o dejadez”.