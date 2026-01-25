Agentes de inmigración matan a tiros a un hombre en Minneapolis

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un hombre de 37 años murió ayer tiroteado en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, dos semanas después de que otro agente federal matara a una mujer en plena escalada de enfrentamientos entre manifestantes y policías por las redadas antimigratorias.

El departamento de Seguridad Nacional afirmó que el varón iba armado con una pistola y dos cargadores. “Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero éste se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó a la defensiva”, indicó el departamento. Testigos captaron en un video el momento del suceso, en el que se aprecian ocho hombres intentando reducir a la víctima rodeada. Cabe recordar que en el estado de Minnesota se permite la posesión de armas de fuego e incluso es posible exhibirlas en la calle.

El gobernador de Minnesota, Tim Waltz, afirmó haber hablado con la Casa Blanca sobre el tiroteo. “Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación”, dijo. Mientras, miles de personas salieron a la calle en Minneapolis, con temperaturas de 23 grados bajo cero, para denunciar los abusos cometidos por parte del ICE.

Trump defiende su soberanía militar en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido en las últimas semanas la labor de los agentes del ICE, pese a reconocer que han cometido “errores”. El mandatario, sin embargo, tiene muchos más frentes abiertos, como por ejemplo Groenlandia, donde obtendrá “soberanía” en los terrenos donde se ubiquen sus instalaciones militares según el preacuerdo alcanzado con la OTAN. “Tendremos todo lo que queramos”, afirmó Trump, que amenazó a Canadá –que se opone al proyecto de escudo antimisiles Cúpula Dorada en la isla– con aranceles del 100% si firma un acuerdo comercial con China. “Se tragará a Canadá, la devorará por completo”, aseguró.Por otra parte, Trump rectificó y elogió a los soldados británicos que combatieron en la invasión a Afganistán en 2001 después de acusarles días antes de quedarse “un poco en la retaguardia”. El primer ministro británico, Keir Starmer, consideró “insultantes” las declaraciones de Trump y recordó que murieron más de 450 soldados del país.