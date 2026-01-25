Homenaje a los abogados de Atocha asesinados en 1977

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Madrid rindió ayer homenaje a los abogados laboralistas asesinados por un comando de extrema derecha en su despacho de la calle Atocha el 24 de enero de 1977. Se llevó a cabo la tradicional ofrenda floral en la plaza de Antón Martín frente a la escultura El Abrazo en recuerdo de Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Al acto asistieron varios miembros del Gobierno central.