SEGRE

CEREMONIA

Homenaje a los abogados de Atocha asesinados en 1977

Asistentes al homenaje en la plaza de Antón Martín. - EFE

Asistentes al homenaje en la plaza de Antón Martín. - EFE

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La ciudad de Madrid rindió ayer homenaje a los abogados laboralistas asesinados por un comando de extrema derecha en su despacho de la calle Atocha el 24 de enero de 1977. Se llevó a cabo la tradicional ofrenda floral en la plaza de Antón Martín frente a la escultura El Abrazo en recuerdo de Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Al acto asistieron varios miembros del Gobierno central.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking