Hacienda no encuentra ningún indicio de haber sufrido un ciberataque
Un usuario anunció en un foro de la 'DarkWeb' que venía los datos de más de 47 millones de españoles después de haber 'hackeado' en el Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda no ha encontrado rastro de ningún ciberataque que haya provocado un robo masivo de datos o un acceso no deseado a sus sistemas. Después de que un perfil de X especializado en ciberriesgo alertara de un posible ciberataque, el ministerio ha hecho las comprobaciones y revisiones pertinentes a través de las unidades de ciberseguridad de los diferentes departamentos. Por ahora no han encontrado nada, pero seguirán monitorando la situación y vigilando los sistemas de cara a eventuales situaciones futuras que se puedan producir.
El perfil H4ckmanac apuntó que un actor malicioso habría puesto en venta una base de datos actualizada que cubre 47,3 millones de ciudadanos, incluyendo números de DNI/NIF, nombres completos, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios e información financiera relacionada con impuestos.