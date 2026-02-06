El TJUE anula la decisión del Europarlamento de retirarle la inmunidad a Puigdemont

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló ayer la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí en la pasada legislatura, cuando los tres eran eurodiputados, porque el ponente que estudió el caso –del mismo grupo que Vox– no garantizaba la “exigencia de imparcialidad”. En la práctica, el fallo no tiene consecuencias en la situación de Puigdemont y sus exconsellers porque no ocupan escaño en la actual legislatura europea, si bien Comín obtuvo un escaño que no ha llegado a ocupar porque no ha cumplido con el prerrequisito de acudir al Congreso de los Diputados para acatar la Constitución y recibir así las credenciales.

En la sentencia, el Alto Tribunal europeo no sólo anula las decisiones de la Eurocámara, sino también el fallo en primera instancia por el que el Tribunal General de la UE descartó riesgo de parcialidad por el hecho de que el ponente de las decisiones, el búlgaro Angel Dzhambazki, fuera miembro de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), mismo grupo político en la Eurocámara que Vox, a su vez partido político que promovió el proceso penal contra los eurodiputados cuya inmunidad se sometía a examen. La asignación del ponente que instruye cada suplicatorio de suspensión de inmunidad remitido a la Eurocámara se concede por turnos entre los grupos políticos, pero las reglas prevén que no pueda pertenecer al mismo grupo que el diputado cuya situación se examina para evitar que las posibles afinidades susciten “dudas legítimas” sobre la imparcialidad del ponente.

Puigdemont celebró la decisión del TJUE y consideró que es “un revés muy duro” para la Eurocámara, alegando que se ha “demostrado” que vulneraron sus derechos “con una clara falta de imparcialidad”. Nos alegra como defensores de la causa de la independencia de Catalunya, como una causa que contribuye a la mejora de la democracia”, dijo el exmandatario ante los medios.

Para Ponsatí, el fallo certifica que el Parlamento Europeo traspasó “todos los límites” para “contentar a los jueces españoles” y lamentó que no se pueda capitalizar políticamente.