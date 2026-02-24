México, en llamas tras morir el líder narco del fentanilo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un total de 25 miembros de la Guardia Nacional mexicana murieron el domingo en la ola de violencia que sacudió a 16 de los 32 estados del país, con cortes de carreteras e incendios, tras la muerte en un operativo federal del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. También murieron 30 miembros del CJNG en los enfrentamientos y al menos 41 personas fueron detenidas. De estas, 20 están acusadas de generar “actos de violencia” y las 21 restantes de cometer saqueo y robos en comercios de la región. La operación se produjo con información de inteligencia facilitada por EEUU, según las autoridades mexicanas. Washington lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se registra “más tranquilidad” después de los hechos violentos del domingo tras la muerte del líder de los narcos del CJNG. Las autoridades españolas pidieron a sus nacionales en México que extremen las precauciones y eviten los pasos fronterizos.