Madrid rinde homenaje a las víctimas del 11-M

Madrid rindió ayer homenaje a las 193 víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 con la tradicional ofrenda floral en la fachada de la Real Casa de Correos, en un acto presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El homenaje contó con el acompañamiento musical de la Orquesta de la Comunidad de Madrid (Ocram). También una ofrenda floral en la estación de Atocha y un homenaje en el memorial de la calle Téllez. Así como actos de memoria en las estaciones de Cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado. La asociación de víctimas llamaron a “no repetir la historia” ante la actual situación bélica.