El crecimiento europeo caería hasta el 1,2%

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El crecimiento del PIB de Europa podría reducirse en hasta un 1,2% respecto a las prevsiones actuales, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), debido a la guerra en Oriente Próximo y el encarecimiento de la energía. El organismo dibuja dos escenarios: en el más favorable, la economía europea crecería en torno al 1,6% en 2026; pero si la guerra se alarga y los precios energéticos se mantienen elevados, el avance se desplomaría hasta apenas un 0,4%. “Las exportaciones europeas podrían disminuir un 0,6% y el crecimiento de las importaciones bajar hasta el 0,3% en este escenario de elevados precios energéticos”, señaló el economista jefe de la OMC, Robert Staiger.

A nivel global, la OMC advirtió que la guerra puede reducir un 0,3% el crecimiento de la economía y un 0,5% el comercio de mercancías en 2026. En caso de mantenerse el escenario actual, el crecimiento del producto global bruto sería del 2,5%, frente al 2,8% que aún se pronostica, y el comercio de mercancías crecería solo un 1,4%, frente al 1,9% que todavía sería posible si las hostilidades se detuvieran pronto.

Mientras, el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener sus tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2%, pese al fuerte encarecimiento del petróleo y el gas, aunque elevó siete décimas las previsiones de inflación. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que la entidad está determinada a que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% y que se encuentra en “buena posición para navegar esta incertidumbre”. Lagarde, que explicó que la decisión de mantener los tipos se tomó por unanimidad, pidió a los Gobiernos que “cualquier respuesta fiscal” a la crisis sea de carácter “temporal, específica y adaptada a cada caso”.