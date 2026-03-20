Rufián y Montero explorarán una nueva vía de izquierdas

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El líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán un acto público el 9 de abril en Barcelona con nuevas llamadas a la unidad en la izquierda para frenar a la ultraderecha. Rufián continúa agitando el espacio a la izquierda del PSOE, después de llevar a cabo un coloquio con el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado en febrero.

Con el título ¿Qué se debe hacer?, Rufián y Montero abordarán el futuro de la izquierda y la estrategia para frenar a la derecha en todos los ámbitos. En el acto también participará Xavier Domènech, exlíder de Comuns y Podem, como moderador.

“A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea”, defendió Montero, que apostó por dar “certezas” a la gente de izquierdas y decirles que “hay un partido que jugar”. La número 2 de Podemos incidió en “bajar precios de alquileres, bajar el precio de los alimentos y seguir avanzando leyes feministas”, y advirtió que “se necesita que la izquierda esté fuerte” y que esté dispuesta a “jugar ese partido y salir a ganarlo”.

Por su parte, Domènech remarcó la “urgencia” de un debate sobre “cómo las izquierdas hacen frente y reaccionan contra el ciclo reaccionario y lo revierten”, y avisó de que si siguen “repitiendo las mismas cosas, el resultado va a ser el que ya hemos tenido en estos últimos tiempos”.

Pese a que en los últimos meses Rufián ha llamado a organizar un frente común de izquierdas, desde su entorno rechazaron que el acto deba interpretarse como el inicio de una posible coalición o una candidatura conjunta, mientras que Montero descartó por ahora que se traduzca en ninguna alianza concreta.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, abogó por la unión de todos los partidos a la izquierda del PSOE, y desde Sumar destacaron que celebran todas las “conversaciones” y “actos” que puedan “construir un espacio” para evitar un Gobierno de PP y Vox.