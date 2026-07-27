Abaten a tiros al supuesto autor del mortal atropello múltiple en Berlín

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La policía alemana abatió a tiros ayer por la tarde al presunto autor del atropello múltiple contra el Día del Orgullo LGTBI del sábado por la noche en Berlín. Un suceso por el cual una persona falleció, otras 29 resultaron heridas y que la policía germana calificó como atentado terrorsta. El sospechoso se llamaba Abdul Ballout, era un ciudadano alemán de origen libanés que tenía 21 años y murió en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital alemana.

Según informó el diario Bild, fuerzas especiales de la policía rodearon una parceja ajardinada de este municipio y entablaron un tiroteo con el fugitivo, que fue derribado. Ballout permanecía fugado desde que supuestamente cometió el atropello el sábado por la noche y la policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de Berlín ni en otros lugares que fueron examinados.

El supuesto autor del atentado contaba con antecedentes por lesiones y robo y el pasado mayo había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico en Siria. Sin embargo, había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización. Por el momento no se descarta que Ballout contara con cómplices de algún tipo. En este sentido, la policía ya ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas.

Horas antes del operativo para intentar arrestar a Ballout, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, dijo que el sospechoso entró con una furgoneta al Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín donde se celebrara el fin de fiesta del Orgullo. “Todo indica que nos enfrentamos a un atentado islamista”, dijo Dobrindt, que reconoció que Ballout “en el pasado ya llamó la atención por su historial delictivo, su radicalización y una pertenencia a la escena islamista”. El ministro pidió a los estados federados que revisen la seguridad de los próximos grandes actos públicos. “No se puede descartar que actos horribles de este tipo, ataques terroristas, ocurran después de que haya uno”, sostuvo.