Illa circunscribe la incidencia del Pisa a una “cuestión técnica”

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El president de la Generalitat, Salvador Illa, circunscribió ayer la incidencia en el informe de las pruebas Pisa 2025 a una “cuestión técnica”, por lo que reiteró “todo el apoyo” a la consellera de Educación, Esther Niubó. Así lo defendió en una intervención frente a los medios, en el marco de su visita a la empresa Relats, en Da Nang (Vietnam). Illa dijo que Niubó dará explicaciones “para dejar las cosas claras” en su comparecencia de hoy lunes en el Parlament. Por otro lado, el presidente cree que el Govern podrá abrir la delegación en China “antes de que acabe el año” y no descartó una en Vietnam en el futuro, ya que consideró que la actividad que se desarrolla en ella lo hace “aconsejable”.

Por su parte, la Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (Axia), afirmó que el error en la muestra de las pruebas Pisa 2025, con un índice de alumnos exentos superior al máximo recomendado por la OCDE, compromete la credibilidad de la institución y tiene unas consecuencias “devastadoras”. La asociación critica que la desviación sobre el índice de alumnos exentos permitido no es menor y que esto no se ha comentado en las juntas de direcciones:

El sábado, Ignasi Giménez, secretrario de Mejora Educativa del departamento de Educación, eximió de responsabilidades al profesorado de los centros y apuntó a la hipótesis de la “confusión” en la aplicación de los criterios de exención de alumnos, teniendo en cuenta que en el mismo periodo se estaban realizando otras pruebas de evaluación.