Rodalies recupera el servicio entre Montcada y Barcelona tras 4 días

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La circulación de trenes en las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies se recuperó ayer tras la reparación de la infraestructura por el socavón en Montcada i Reixac, informó Renfe. La incidencia registrada el pasado miércoles interrumpía el tráfico entre Montcada y Sant Andreu (Barcelona) y Renfe realizó marchas exploratorias sin viajeros el sábado para verificar el estado de la infraestructura y garantizar la seguridad, después de que Adif finalizara las tareas de reposición del terreno. Pese a la recuperación de la circulación, Renfe ha establecido una limitación temporal de velocidad en el punto afectado.

Según informó Adif, este sábado la auscultación realizada en las infraestructuras ferroviarias y en las viviendas del entorno constatan que desde el miércoles hasta este sábado no se registró ningún tipo de movimiento o alteración del terreno, ni en la plataforma de vía ni en las estructuras de los edificios próximos a la zona afectada. Adif intervino para asegurar el terreno mediante el relleno de la pared inferior del pozo con 365 metros cúbicos de hormigón e inició los trabajos para cubrir el derrumbe. Una vez estabilizado el fondo del pozo, se posicionaron dos bombas en la proximidad de la zona del hundimiento vertiendo 1.930 metros cúbicos de mortero en un dispositivo que ha movilizado a un centenar de operarios.

Los usuarios de la R2 que ayer cogían el tren en la estación de Montcada i Reixac se mostraban satisfechos por la reanudación del servicio después de casi cuatro días interrumpido por el derrumbe en uno de los pozos de las obras del soterramiento de las vías. “Estos días me ha costado llegar al trabajo, así que la reanudación del servicio es una muy buena noticia”, apuntaba Javier, obligado a coger la R4 para ir a Barcelona. Albert, a su vez, mostraba una satisfacción más contenida recordando las continuas incidencias. Otros se mostraban aliviados porque no confiaban en que el servicio se recuperara tan rápido en pleno verano.

Por otra parte, a última hora del sábado se restableció el servicio del R3, que quedó suspendido por la mañana por una incidencia que afectaba al sistema de regulación del tráfico.