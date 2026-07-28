El Supremo amnistía a la leridana Meritxell Serret

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El Tribunal Supremo ha amnistiado a la primera consellera del Govern encabezado por Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. En un comunicado, Esquerra Republicana se mostró anoche satisfecha por la decisión del alto tribunal de aplicar la norma del olvido judicial a la exconsellera leridana de Agricultura, una resolución que “avala la estrategia sólida” seguida con la ley, defendió el partido de Oriol Junqueras. A partir de la sentencia “contundente” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era “inevitable” que el Supremo diera ese paso, defendió ERC, que ahora espera que se repita con el resto de causas todavía abiertas.

A finales de abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluntya (TSJC) condenó a Serret a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por la organización del 1 de octubre.

Por otra parte, una jueza de Barcelona ha procesado a los tres agentes de los Mossos d’Esquadra investigados por supuestamente ayudar al expresident Carles Puigdemont en su visita relámpago a Barcelona el 8 de agosto de 2024. La magistrada había archivado la causa al no ver indicios de delito, pero un recurso presentado por la acusación Hazte Oír provocó que la Audiencia de Barcelona reabriera la causa por un delito de omisión del deber de persecución del delito, castigado con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años. En el auto, que puede recurrirse, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona da diez días a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación.

En la resolución de archivo de la causa, la jueza consideró que los tres agentes –uno de baja médica, otro de vacaciones y otro de permiso– no tenían la obligación de intervenir, al encontrarse fuera de servicio. Sin embargo, la Audiencia corrigió este criterio afirmando que hay indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la “huida” de Puigdemont.