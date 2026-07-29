Donald Trump preguntará a Putin si ayuda a Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó ayer credibilidad a las acusaciones vertidas por Ucrania, que asegura que el Gobierno ruso está facilitando a Irán imágenes por satélite de las posiciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico en el marco de la guerra en Oriente Próximo, y señaló que preguntará a su homólogo ruso, Vladímir Putin, al respecto.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Trump se encontraron ayer en el Despacho Oval de la Casa Blanca en una “buena reunión” que sirvió, entre otros asuntos, para profundizar en la necesidad de apostar por la diplomacia para poner fin a la guerra con Rusia.

Tanto Zelenski como otros líderes mundiales, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu viajaron a Estados Unidos para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham, que murió el pasado 11 de julio tras regresar de un viaje a Kyiv.

Mientras, Irán advirtió que impedirá el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de cualquier país que reciba fondos de sus activos congelados, después de que Trump propusiera usar ese dinero para indemnizar a barcos afectados.