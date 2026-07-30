Los fuegos de Ávila y Madrid, “técnicamente estabilizados” y el de Castellón, sin control

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de la Vall d’Uixó. - ÁNGEL SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó ayer que los incendios de Ávila y Madrid, que han arrasado por el momento más de 70.000 hectáreas, se encuentran “técnicamente estabilizados”.

Con todo, Marlaska dejó claro que “sin perjuicio” de este criterio técnico, los efectivos siguen trabajando sobre las zonas afectadas y, por el momento, no se rebaja la situación de nivel tres a dos y, por tanto, se mantiene vigente la implantación de emergencia nacional en Ávila y Madrid.

“Se realizarán las valoraciones y las evaluaciones y cuando proceda se tomarán las decisiones oportunas, siempre en términos de lo que es proporcional y adecuado”, explicó el ministro.

Respecto a la investigación del incendio originado en Burgohondo (Ávila), el mayor de la historia con unas 50.000 hectáreas calcinada, en el que fue detenido el dueño de una máquina que presuntamente desató las llamas, Marlaska pidió cautela.

El incendio, al parecer, se inició picando piedra sin permiso con una máquina giratoria de ocho toneladas con un martillo hidráulico pica roca, lo que desembocó en el incendio que comenzó el pasado miércoles.

Ayer, el ministerio del Interior estableció el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de doce localidades de Ávila y Madrid y dos urbanizaciones, una en Comunidad de Madrid y otra de la provincia abulense.

Mientras, la Comisión Europea anunció que enviará 105 bomberos polacos a Castilla-La Mancha a partir del próximo sábado.

Asimismo, el incendio forestal que comenzó el sábado en la Vall d’Uixó (Castellón) seguía ayer sin control, con “alguna zona de llama” según las autoridades, cuyo perímetro era ayer de 81 kilómetros y más de 1.200 profesionales trabajaban para asegurarlo.

El último recuento de hectáreas quemadas fija la superficie afectada en 9.300 en un incendio que a lo largo de la jornada de ayer contaba con el apoyo de más de 30 medios aéreos y en el que vecinos desalojados de localidades como Tales mostraron su impaciencia ante la negativa de poder regresar a sus fincas para alimentar a sus animales.

Además de los fuegos más grandes del Estado, ayer había otros en localidades como La Utrera y Moreda (León), Vecinos (Salamanca) o Taboada (Lugo) y algunos ya extinguidos como el de Los Vuelos de Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva.

Un individuo de 42 años detenido el martes como presunto responsable de tres fuegos registrados en Ponferrada ingresó en prisión ante el riesgo de que pudiera volver a cometer delitos similares.

Controladas las llamas en Masllorenç, que obligó a confinar Los Bomberos de la Generalitat dieron ayer por estabilizado el incendio de la zona de Masllorenç (Baix Penedès), después de conseguir perimetrarlo y que llegó a obligar el confinamiento de unas 500 personas de las urbanizaciones de la propia Masllorenç, Masarbones, la Font d’en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torre Forta de Santa Cristina y el Coll de la Rubiola.Sobre el terreno se desplegaron 46 dotaciones terrestres y 7 aéreas para su extinción.El fuego empezó sobre las 12 del mediodía de ayer y afectó a unas 11,5 hectáreas, según datos provisionales de los Agents Rurals, que llegó a lanzar focos secundarios en su flanco izquierdo.