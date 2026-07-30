Fujimori dará margen al Ejército y subirá el salario mínimo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La derechista Keiko Fujimori ha iniciado su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años, anunciando que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, una reforma del sistema carcelario y un incremento del 15% en el salario mínimo Mientras, cientos de personas protestaron en el centro de Lima contra la presidencia de Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).