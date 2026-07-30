Illa avala el aplazamiento sobre la nueva financiación

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El president de la Generalitat, Salvador Illa, consideró ayer “acertada” la decisión del Gobierno central de “apostar por el diálogo” y suspender el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debía celebrarse ayer mismo en Madrid para tratar el nuevo modelo de financiación. “El 4 de septiembre se acabará el tiempo de las excusas y empezará el tiempo de las soluciones”, pronosticó, durante su intervención en el Foro Empresarial Ciudad Ho Chi Minh-Catalunya. “Menos excusas y mayor responsabilidad”, exigió. “Se trata de poner 20.000 millones de euros en favor de la sanidad y la educación pública”, recordó. El aplazamiento llega después de que las comunidades del PP pidieran más tiempo para estudiar la propuesta, que consideran que solo se ha negociado entre el ministerio de Hacienda y ERC. El nuevo modelo tenía garantizada la aprobación en el CPFF con el apoyo de Catalunya, pero también cuenta ya con el ‘sí’ del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y el PP.

Por su parte, otro barón socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, consideró que el momento actual “no es un contexto como para abordar un gran pacto” en materia de financiación autonómica tras “doce años de retraso”.

A la espera de la nueva reunión, el ministerio de Hacienda comunicó a las comunidades autónomas las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en 2027. En el caso de Catalunya, aumentarán hasta los 32.649 millones de euros, un 8% más que en 2026, una “cifra récord”, según el Ejecutivo central. Si a esa cifra se suma la previsión de la liquidación de 2025, la financiación total de la Generalitat asciende a 35.560 millones. Es decir, un 8,2% más frente al ejercicio anterior. El conjunto de territorios del régimen común recibirá el próximo año 170.529 millones, un 8,1% más y la cifra más alta registrada nunca. Según el ministro del ramo, Arcadi España, los recursos deben servir para reforzar los servicios públicos.