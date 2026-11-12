Encuestas
El CIS da la victoria al PSOE en las elecciones y prevé que PP y Vox no sumarían para gobernar
El sondeo sitúa a los socialistas como primeros en Lleida, por delante de ERC y Vox, que sería la tercera fuerza
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos ha publicado esta tarde un macrosondeo preelectoral, a escasas horas de que se iniciara la campaña electoral, que da la victoria en las próximas elecciones generales al PSOEcon un respaldo del 33,3% y una horquilla de entre 134 y 143 escaños, por delante del
PP y Vox, que en ningún caso sumarían mayoría absoluta en el Congreso, ya que en el mejor escenario obtendrían 171 representantes, cinco por debajo de los necesarios. Los populares,
según este muestreo elaborado a partir de 45.074 entrevistas,
obtendrían una estimación de voto del 25,5% y bajaría su actual representación al obtener entre 98 y 106 escaños –ahora
tiene 136–, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría
entre 57 y 65 escaños, frente a los 33 que tiene en la actualidad. tercera fuerza.
En la provincia de Lleida, donde se han realizado 501 encuestas, el CIS sitúa al PSC como primera fuerza, con el 22,7 % de la intención de voto. Esquerra Republicana sería segunda lugar con el 17,4% y Vox, con el 12,3% de los votos, desbancaría a Junts. Los de Puigdemont caerían al quinto lugar con el 5,4%, por detrás del PP, con el 5,5% .