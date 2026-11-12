El PSOE sale en defensa de los sindicatos ante las burlas de los populares

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Una imagen elaborada con inteligencia artificial volvió a provocar ayer una gran polémica. En esta ocasión, el PP difundió en sus redes una en la que unos supuestos sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT aparecen riendo y comiendo una mariscada. “Feijóo dice que la huelga es un ‘disparate’. Ayuso habla de ‘basura sindical’. Y ahora esto.”, reprocharonn los socialistas en un mensaje en X. “Se acerca un momento crítico de la huelga...el aperitivo”, señalaba con sorna el PP en un mensaje en su cuenta oficial de X al que respondió de inmediato el PSOE defendiendo a las organizaciones sindicales. “Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición”, replicaron los socialistas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, trasladó, por su parte, su “respeto y apoyo” a los sindicatos y a los trabajadores que pararon ayer.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que que la de ayer ha sido “una huelga contra la oposición” y por tanto “un disparate” que no se produce en ningún otro país de la Unión Europea. Más contundente ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llegó a pedir acabar con la “basura sindical” que a su juicio busca usar a los ciudadanos “como rehenes” y utilizar “la impunidad y el secuestro” a los ciudadanos.