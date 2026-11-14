Maletas abandonadas siembran el caos en estaciones y colegios, incluida Mataró

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Los Mossos d'Esquadra confinaron un colegio y varias empresas en el centro de Mataró debido a la presencia de una maleta abandonada en la calle. Pese a que no recibieron ninguna llamada con amenazas vinculadas a la maleta, los agentes activaron el protocolo preventivo de explosivos y, tras acordonar la plaza Santa Anna y su entorno, derivaron a los especialistas en desactivación de artefactos explosivos y a la unidad canina. Los perros inspeccionaron el objeto sin gestos de alerta, por lo que fue retirada de la vía pública y se confirmó que no contenía ninguna bomba.

Mientras, otra maleta abandonada obligó a activar el protocolo de seguridad en la avenida principal de Cádiz, aunque tampoco contenía artefactos explosivos. El suceso trastocó la jornada lectiva del colegio Reyes Católicos, dado que el objeto estaba amarrado en el aparcamiento de bicicletas de la puerta de la escuela.

Asimismo, la Policía Nacional estaba investigando una posible amenaza de bomba en las inmediaciones de la sede del PSOE en Zaragoza, tras localizarse una maleta sospechosa, mientras que la estación de autobuses de Torrevieja también fue evacuada por un hecho similar. Estos sucesos coinciden con las recientes amenazas de bomba en varios países europeos.