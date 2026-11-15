La AP-7 queda cortada casi 12 horas y Rodalies sufre nuevos retrasos

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La movilidad en Catalunya quedó afectada un nuevo fin de semana debido a varios accidentes –uno de ellos mortal– en la AP-7 y a los enémisos retrasos registrados en Rodalies. La autopista estuvo cortada durante casi 12 horas, a causa de dos accidentes con tres camiones implicados, en los que falleció un conductor y hubo un herido.

Poco antes de las cinco de la mañana, dos camiones colisionaron por alcance a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp), un choque que provocó la muerte de un hombre y dejó a otro herido menos grave, que fue trasladado al hospital. Según explicó a 3Cat Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, el siniestro estuvo relacionado con otro accidente anterior, un camión que transportaba lechugas volcó a un kilómetro de distancia.

Normalización a las cinco

El caos en la vía obligó a cortarla en sentido norte. También en la AP-7 se registró un accidente a la altura de Santa Margarida i els Monjos entre un camión y una furgoneta. Finalmente, Trànsit informó sobre las cinco de la tarde –tras casi doce horas de corte– que los tres camiones habían quedado retirados y que la calzada quedó libre y la autopista reabierta al tráfico.

Mientras, un ciclista barcelonés de 72 años murió atropellado en la C-31 en Castelldefels por un vehículo que se dio a la fuga, aunque posteriormente fue localizado. El autor del atropello, de 26 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Paralelamente, la red de Rodalies sufrió de nuevo retrasos en los trenes debido a una “incidencia operativa” que provocó que los vehículos circularan fuera de su horario habitual e incrementaran su tiempo de recorrido. Casi la mitad de las líneas quedaron afectadas, destacando los retrasos de algunos trenes de la R11 (con 58 minutos de espera), la R4 (39 minutos) y la R1 (30 minutos). Renfe reconoció que aún hay “desajustes” en el servicio, pero espera normalizar la circulación durante los próximos días gracias al acuerdo laboral alcanzado con el sindicato Semaf, para evitar que los maquinistas estén obligados a empezar su jornada en la estación de Sants.