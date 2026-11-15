Colau aboga por ampliar la cobertura al dentista

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La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, pidió ayer el voto para luchar por una verdadera sanidad pública universal y prometió ampliar la cobertura al dentista, los audífonos y la salud visual y también el acompañamiento integral durante la menopausia. “Sí, señores de la derecha, eso no les va a gustar, pero vamos a hablar de menopausia también”, avisó Colau en el mitin organizado por Frente Amplio en Sevilla, donde la coalición quiso marcar distancias con el PSOE y reivindicar que el “voto útil” es el que lleva su nombre en la papeleta.

Colau también cargó contra una “derechita cruel con los vulnerables, pero cobarde”, pero afirmó que, a diferencia del PSOE, su único objetivo no es evitar que gobiernen PP y Vox. “Nosotros queremos ir a por más, queremos más derechos, queremos dignidad, queremos efectivamente recortar privilegios por arriba para proteger la mayoría social por abajo”, dijo la candidata del Frente, que en materia de vivienda prometió “expropiar a los fondos buitre y ampliar el parque de vivienda social”, afirmó.