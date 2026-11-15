De Cos se perfila como presidente del BCE bajo un pacto franco-germano

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El español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot se disputan la próxima presidencia del Banco Central Europeo (BCE), una vez que el 7 de febrero Christine Lagarde abandone ese puesto para ir a la política francesa. De Cos, actual director del Banco de Pagos Internacionales, se perfila como el futuro dirigente del BCE y ya cuenta con el apoyo de Francia, que podría haber llegado a un pacto con Alemania a favor del español, que dejaría en manos germanas el cargo de economista jefe y en poder galo el tercer puesto en la cúpula de la entidad.

La figura de Hernández de Cos, de 55 años, es considerada moderada y de corte centrista, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias, y lejos de la postura de los “halcones” –que priorizan el control de la inflación y la defensa de políticas monetarias más restrictivas– que representa Knot.