EEUU ofrece a Kyiv entrar en la OTAN a cambio del Donbás

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó ayer que los negociadores de Estados Unidos han planteado la posibilidad de aceptar a Ucrania en la OTAN a cambio de que renuncie al Donbás y se lo entregue a Rusia. “Los americanos han planteado la pregunta de que Ucrania se retiraría del Donbás si se une a la OTAN. Es la primera vez que lo dicen”, explicó Zelenski en declaraciones a la prensa. El mandatario respondió que lo sometería a referéndum, apuntando que “no tengo derecho a decidirlo yo solo y necesito concreción”, aunque remarcó que se plantearía si la propuesta incluyera garantías de seguridad y que no hubiera límites para el Ejército ucraniano y fondos para la reconstrucción del país. Zelenski se reunió con los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, que previamente habían dialogado con el presidente ruso, Vladímir Putin. Hasta ahora Washington había descartado el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras que Moscú exige neutralidad y límites a las fuerzas militares ucranianas, además de la renuncia a territorios, como base para cualquier acuerdo. El dirigente ucraniano indicó que los estadounidenses trasladaron a Kyiv que Rusia quiere “otra estructura de seguridad diferente” para Europa, un planteamiento “peligroso” llevado a cabo debido a la “influencia rusa”.