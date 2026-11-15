La falta de mantenimiento martiriza a los usuarios

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El 2026 ha sido, con diferencia, el peor año de la historia reciente del transporte ferroviario de pasajeros en Catalunya. La crisis se desató el 20 de enero, cuando un tren de la R4 chocó contra un muro que se había desprendido sobre las vías. Aquel siniestro tuvo lugar dos días después del de Adamuz, dejó un fallecido y 37 heridos, y la Generalitat suspendió el servicio en toda Catalunya para revisar el estado de las vías tras el temporal de lluvias de aquellos días.

Aquella decisión dejó en tierra a miles de leridanos a la mañana siguiente y sin capacidad de buscarse un transporte alternativo porque no se había organizado ningún dispositivo para llevarlos por carretera. La situación, no obstante, se agravó el 22 de enero: los maquinistas estaban en pie de guerra y se negaban a circular por la falta de seguridad. El conflicto laboral aún sigue abierto.

La Generalitat decretó la gratuidad de Rodalies a partir del 26 de enero, cuando el servicio empezó recobrar parcialmente la normalidad —la medida acabó extendiéndose hasta el 8 de mayo—, pero los usuarios tuvieron que empezar a acostumbrarse entonces a las constantes alteraciones del servicio provocadas por las numerosas limitaciones de velocidad que se impusieron tanto en la línea de Manresa (RL3 y RL4) como en la de la costa (R13 y R14), así como por las numerosas incidencias que seguían detectándose, muchas de ellas señaladas por los propios maquinistas.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, atribuyó el caos a la falta de inversión en Rodalies debida, según ha afirmado en numerosas ocasiones desde entonces, a “ciertas renuncias” de Gobiernos anteriores, y que se ha traducido en que la inversión realmente ejecutada por Adif y Renfe Operadora en Catalunya entre 2010 y 2023 —con Ejecutivos de PP y PSOE— alcanzó los 5.676 millones de euros, poco más de la mitad de los 11.285 millones presupuestados en ese mismo periodo, según datos de la conselleria de Economía.

La actualización de las infraestructuras ferroviarias y la financiación de estas actuaciones será uno de los principales caballos de batalla del próximo Gobierno central, que también deberá ratificar definitivamente el traspaso de la línea R1 Rodalies a Catalunya. El exministro de Transportes Óscar Puente lo consideró “irrevocable” hace menos de un mes, pero todavía sigue pendiente de la rúbrica definitiva.

La esperanza para los usuarios de Lleida puede ser el cambio de operador de la línea de Manresa —Ferrocarrils relevará a Renfe en 2027—, aunque se abre otra incógnita: la infraestructura, una de las más castigadas de toda Catalunya, seguirá en manos del Estado.