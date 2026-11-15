Manifestación en Barcelona por los detenidos tras los altercados

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unas 700 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron ayer en Barcelona para mostrar su rechazo al ingreso en prisión de tres de los detenidos por los altercados posteriores a la marcha de la huelga general en la capital catalana. La protesta, convocada por la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, transcurrió sin incidentes. La portavoz de la entidad anunció que presentarán un recurso exigiendo “de manera inmediata la libertad”.