Morón promete una atención especial al cuidado de las carreteras

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La cabeza de lista del PSC por Lleida al Congreso, Cristina Morón, afirmó ayer en Balaguer que si logran gobernar tendrán una atención especial a la mejora de la red de carreteras para “vertebrar el territorio y poner a nuestros pueblos y ciudades en el mapa”. Señaló que “las capitales, como Balaguer, y sus pueblos deben tener buenas conexiones y una red de carreteras óptima que garantice una movilidad segura, como debe ser el futuro desdoblamiento de la carretera C-13 entre la capital de la Noguera y Lleida”. En este sentido, afirmó que “la propuesta socialista es muy consciente de que el nuestro es un territorio con unas particularidades concretas, con ciudades y pueblos muy alejados entre sí y una densidad de población baja” que se deben atender de forma específica, como es la movilidad y el mantenimiento de la red de carreteras.

Más inversión

La candidata socialista remarcó durante su visita al mercado de Balaguer que desde 2018 el Gobierno central “ha invertido 200 millones de euros en la conservación y mantenimiento de las carreteras estatles en la provincia después de muchos años de dejadez” y también recordó que están mejorando la autovía A-2. “Mejorar y garantizar carreteras y caminos entre nuestras ciudades y pueblos se traduce en una mejor calidad de vida para las personas que han de moverse por ellas cada día para trabajar, ir a un hospital o estudiar”.