Nogueras dice que la ley contra la multirreincidencia es mérito suyo

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La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, sacó ayer pecho de haber impulsado y presionado para que en esta legislatura se aprobara la ley de multirreincidencia. “Quien la hace la paga, y me da igual de dónde vengan”, dijo Nogueras en un mitin en Manresa, donde remarcó que la ley es mérito de Junts y no del PSOE, del PP, de ERC ni de los Comuns, y recordó que estos últimos votaron en contra. “Junts ha hecho el trabajo”, remarcó la candidata de los de Puigdemont, que aprovechó para criticar que los socialistas apoyaran a la “gentuza” del PP cuando aplicó el artículo 155 de la Constitución en Catalunya tras el 1-O. “Así que lecciones de frenar a la derecha, ninguna, la gente de Junts tiene memoria”, añadió Nogueras.

Por su parte, el candidato por Lleida, Isidre Gavín, visitó Maials y reclamó que los productores catalanes de aceite queden exentos de la retirada obligatoria del 12% de la cosecha. “No podemos pagar las consecuencias de un exceso de producción que no tenemos en casa”, dijo Gavín.