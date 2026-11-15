La vivienda centra las puyas entre socialistas y populares

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La vivienda fue la principal temática que PSOE y PP sacaron a relucir en sus respectivos mitines y con los que, una vez más, aprovecharon para lanzarse cuchillos. Por un lado, el ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona, Jordi Hereu, calificó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “Derribos Feijóo”, por su voluntad de reducir ministerios en un eventual Gobierno que presida, eliminando el de Vivienda y el de Igualdad. “Este señor convierte la 'reconstrucción nacional' en 'Derribos Feijóo”, afirmó Hereu, citando el lema de la campaña popular. Por su parte, el candidato a la presidencia de los socialistas, Pedro Sánchez, criticó a Feijóo después de que este dijera en la entrevista que le hizo el youtuber Jordi Wild que los 7 millones de euros que la Comunidad de Madrid gastó para comprar un ático para su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, “no es tanto dinero”. Sánchez lamentó que el presidenciable del PP “avala la compra del aticazo con dinero público para Ayuso, y vota en contra del decreto de Maricarmen porque su política de vivienda es reírse en la cara de la gente”. Sánchez también pidió el voto de los europeístas y afirmó que Feijóo y Santiago Abascal (Vox) son de la “misma família” política que Donald Trump, Bolsonario y Milei. “Lo que no queremos para el mundo no lo queremos para nuestro país”, afirmó.

Por su parte, Feijóo se comprometió a que, si gobierna, situará las políticas de vivienda “en una vicepresidencia” porque “es el principal problema de España” y que “lo importante” es que impulsará la construcción “de un millón” de hogares. En este sentido, recordó que con Pedro Sánchez como presidente estatal, la vivienda ha pasado de ocupar “el puesto número 15” en el escalafón de problemas de los españoles a convertirse “en el primero”. “Ha sucedido por incompetencia y por dejadez”, afirmó Feijóo, que recordó que entonces Sánchez “dio la responsabilidad” de las políticas de vivienda a José Luis Ábalos. Asimismo, dijo que los ocho años del “sanchismo” se resumen en “corrupción, machismo, incompetencia y soberbia. Los españoles no vamos a olvidar y no queremos que vuelva a pasar”, concluyó el líder del PP, que afirmó que si gana “quien haya robado, lo pagará”.