La ‘equidistancia’ y el ‘colaboracionismo’ calientan los reproches entre ERC y Junts

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Apenas 48 horas después del inicio oficial de la campaña electoral, el tono de las críticas y reproches entre Esquerra Republicana y Junts se calentó ayer, sobre todo desde que el sábado el candidato de Junts al Senado Josep Maria Vila d’Abadal cargara contra la alianza de ERC con Podemos en Catalunya y afirmara que si el expresidente Francesc Macià se levantara “coge el ejército que dejó al otro lado, viene para aquí y los mata a todos inmediatamente, no queda ni uno”. Rufián repondió ayer en un acto en Tortosa con una cita de Macià de 1932, en la que denunciaba que “las derechas catalanas siempre se han mofado de nuestros anhelos de justicia” y que “el único camino lo hace ERC”. En este sentido, el cabeza de lista de los republicanos recriminó la “equidistancia” de Junts en esta campaña, en la que los juntistas se reivindican como “los del medio”: “Cuando alguien está en el medio, le tienes que apartar”. Rufián también volvió a acusar a Junts de “colaboracionistas” del PP y Vox: “Malditos seáis, patriotas de pandereta, que vendéis a vuestro pueblo a cambio de una bandera”. Asimismo, denunció que durante años Junts ha acusado a Esquerra de pactar con el PSOE “a cambio de nada”, algo que consideró una “vergüenza nacional” porque, entre otras cuestiones, negoció el indulto a los líderes del procés.

Por su parte, la candidata de Junts, Míriam Nogueras, apeló en un acto en Roses a los votantes de ERC, que “no entienden” que su partido se haya aliado en Catalunya con un partido (Podemos) que votó en contra de la delegación de las competencias de inmigración: “Son innegociables”, aseguró. Nogueras advirtió de que Junts no está en el Congreso “para hacer de figurantes eternos del PSOE sin ningún tipo de ambición nacional”. “Nuestra responsabilidad es poner a los catalanes en el centro y defender Catalunya ante la derecha española, pero también ante la izquierda española que va de la mano de la derecha española para frenar cada vez que los catalanes queremos dar un paso adelante”, defendió.

En clave de Lleida

Por otro lado, la candidata de ERC al Congreso por Lleida, Inés Granollers, de visita en la Fira de l’Oli de Maials, afirmó que “cuando sube el precio del gasoil o de los fertilizantes, los payeses lo pagan en seguida. Estos aumentos también deben repercutir en los contratos. Defenderemos una ley que garantice que el precio que se paga a quien produce cubra lo que le cuesta producir”. Por su parte, el cabeza de lista de Junts por Lleida, Isidre Gavín, denunció en Salàs de Pallars (donde visitó la Fira de Bestiar) los retrasos en las mejoras de la N-260, el Eix Pirinenc, y reclamó a los gobiernos socialistas de Madrid y Generalitat acelerar la ejecución de las obras comprometidas.